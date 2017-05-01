Ученые советуют женщинам худеть до беременности для здоровья ребенка

Ученые России советуют женщинам худеть до беременности для обеспечения здоровья малыша. Так заявила Екатерина Пырьева, завлабораторией возрастной нутрициологии на базе "ФИЦ питания и биотехнологии".

По словам специалиста сохранение или увеличение лишнего веса в период вынашивания плода отрицательно повлияет на правильное развитие ребенка. Прежде всего, новорожденный может получить ожирение или сильную предрасположенность к нему.

Екатерина Пырьева утверждает, что будущим мама нужно сбрасывать мешающие килограммы также для того, чтобы нормализовать состав грудного молока. У кормящих матерей с полнотой естественном молочном питании содержатся гормонально активные белки, которые провоцируют излишне быстрый рост и повышение веса. В связи с вышеперечисленными факторами, эксперт призывает будущих мам перед зачатием привести в порядок свое тело.