В Тюмени распечатали на 3D-принтере самый большой сустав для пациента

В Тюмени медики распечатали на 3D-принтере самый большой в России сустав и вживили его пациенту. Об этом рассказали в пресс-службе областной клинической больницы №2.

Местные специалисты успешно организовали уникальную для страны операцию по пересадке распечатанного тазобедренного сустава. Созданная конструкция из антимикробного полимера заменила расшатавшийся имплант 1984 года, вокруг которого начался воспалительный процесс. Искусственную кость сделали по индивидуальным характеристикам, ориентируясь на данные компьютерной томографии. Её дополнительно укрепили армирующими материалами.

Хирургическое вмешательство состоялось ещё в ноябре, однако врачи не желали обнародовать эту информацию до окончательного подтверждения успеха. Пациентом стал 67-летний борец Мирсат Залилов - мастер спорта в своём виде. Новый таз позволил ему начинать ходить уже через два дня после процедуры. Он сообщает, что теперь не страдает болями во время движения и вождения автомобиля, как это было со старым имплантом.