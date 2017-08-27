Свердловские врачи будут наказаны за запущенный рак

Пациенты на Среднем Урале с подозрением на рак подвергнутся более пристальному вниманию врачей. В случае, если врач вовремя не углядел развитие болезни, то он будет наказан. В регионе будет создана специальная база, в которой отслеживаются все этапы постановки диагноза.

В результате, если по месту жительства происходит фиксация вспышки болезни, то приказом оговаривается время на дообследование вне очереди. Для обследования в регионе есть все необходимое. В случае, если врач превысит норму обследования в две недели, то к ним будет применена мера наказания. Так, в прошлом месяце 5 глав врачей снизили выплаты за нарушение правил продвижения пациента начиная с подозрения на рак и заканчивая его лечением. В ближайшем будущем будет налажена работа с фрндом ОМС, для отслежки врачей, при посещении которых у больных был выявлен рак в запущенной стадии.