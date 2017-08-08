Из-за Трампа британцы отказываются от соляриев

Из-за действующего президента Соединенных Штатов Америки жители Британии перестали ходить в солярии, ссылаются СМИ на результаты проведенного опроса.

Практически три четверти населения Туманного Альбиона, которые раньше с изрядной регулярностью посещали солярии или планировали начать это делать, признались о том, что в дальнейшем планируют прекратить подобную практику. Восемь человек из десяти в возрасте от 55 до 64 лет заявили, что неправдоподобный цвет кожи американского президента отпугивает их от искусственного загара.

Толчком к подобным заявлениям оказались фото американского главы, который изрядно злоупотребляет искусственным загаром, в намерениях выглядеть так будто вернулся с отдыха на Гавайях. Было время, когда подобные занятия пользовались хорошим спросом, но значительное распространение онкологии заставило людей изменить свои взгляды на искусственный загар.