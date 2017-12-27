В РФ ежегодно требуется 10 тысяч донорских органов

Каждый год в Российской Федерации необходимо порядка 10 тысяч донорских органов для пересадки. При этом имеется возможность выполнения около полутора тысяч операций, заявил накануне заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Костенников.

Примерная необходимость донорских органов достигает десяти тысяч. В то время как число проводимых операций составляет полторы тысячи. На сегодняшний день Российская Федерация относится к государствам, которые выполняют небольшой процент операций связанных с пересадкой донорских органов, рассказал Костенников.

С его слов, в последние годы в стране рост подобных операций составляет примерно 200 в год: с 1,5 тысячи в 2017 до 1,7 тысячи в прошлом году.

Как считает представитель Минздрава России, одной из главных проблем трансплантологии является отношение общества к донорству, в том числе и посмертному. Близкие люди умерших неоднократно обращаются в суд для оспаривания решения покойных о дальнейшем использовании их органов нуждающимся пациентам.