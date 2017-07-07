В Кемерово внедрили экзокостюм для обучения ходьбе детей с ДЦП. Маленькие пациенты с серьезным заболеванием смогут гораздо легче реабилитировать свой организм.

В столице Кузбасса появились необходимые устройства, которые активно используют при реабилитации маленьких пациентов, если у них врачи выявили при рождении признаки серьезного отклонения в опорно-двигательном аппарате.

В частности, подобные ходунки-стабилизаторы или как их еще называют экзокостюмы, предназначены для ежедневного использования. Тренажер позволяет юным пациентам учиться ходить при ДЦП. Все дело в специальной системе из ремней.

Они способны полностью повторять естественные движения тела при прямохождении и обеспечивают необходимую безопасность и поддержку при использовании пациентов. Сообщается, что подобные ходунки смогут долгое поддерживать ребенка, в то время как родители занимаются своими делами.

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