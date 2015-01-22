Жители Петербурга могут задохнуться из-за повышенной концентрации оксида азота

В Петербурге из-за повышения концентрации оксида азота и диоксида в воздухе жители могут попросту задохнуться. Подобная проблема связана со слабым ветром.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга отмечает, что в воздухе Северной столицы с 30 января по 1 февраля решительным образом выросла концентрация оксида и диоксида. Несмотря на то, что на данный момент она начала снижаться, экологи предупреждают об опасности затруднения дыхания.

Собственно, эксперты объясняют такое превышение опасных веществ в воздухе смещением охлажденных слоев воздуха вниз и скоплением их под слоями воздуха теплого.

В свою очередь, это является следствием слабого ветра и инверсии. Кроме того, основным источником загрязнения в данной ситуации является автотранспорт.