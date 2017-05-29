Вода из крана в Свердловской области будет проверяться на присутствие гепатита А

Для опровержения информации, что распространение гепатита А в Красноуральске возможно через воду в кране, Роспотребнадзор взял пробы воды. В результате, вода полностью соответствует санитарным нормам.

Но, властями города и муниципальной структурой было выдано предписание, где делается акцент на усилении дезинфекционного режима водоподготовки. Распространение гепатита А, в основном происходит через водные ресурсы. Известны случаи пищевой и контактно- бытовой передачи. В течение почти 20 лет в Красноуральске зафиксировано немногочисленное число заболевших, поэтому эпидемия тут исключается.