В больнице Прикамья вместо туалетной бумаги служили документы пациентов

В местной больнице Прикамья была обнаружена пачка документов с личными данными пациентов, которые служили вместо туалетной бумаги. Нарушение заметил уполномоченный по правам человека Павел Миков.

Как оказалось, в больнице Кочево медицинский персонал решил пойти на крайние меры в плане экономии средств и не тратиться на покупку туалетной бумаги. Вместо этого для личной гигиены предлагали пользоваться документами с личными данными пациентов.

Подобное злостное нарушение было обнаружено лично уполномоченным по правам человека Павлом Миковым. Он сразу же доложил о ситуации министру здравоохранения Пермского края Дмитрию Матвееву, и тот пообещал немедленно разобраться с неподобством.

Павел Миков утверждает, что в текущем месяце навесит больницу в Кочево повторно для контроля над устранением нарушения.