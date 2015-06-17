Госдума готовит законопроект о запрете рекламы лекарств

В Государственной Думе России готовят законопроект о запрете рекламы лекарственных препаратов по телевидению и в радиовещании. Идею об этом подали депутаты из фракции ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы предлагают ввести в Российской Федерации закон, согласно которому на национальном теле- и радиовещании будет запрещена реклама лекарственных средств. Подробнее об этом рассказал Сергей Фугал, который является первым зампредом по охране здоровья. По его словам, эти меры оправданы, так как реклама подобных продуктов может вводить общественность в заблуждение относительно того, когда нужно ими пользоваться.

В доказательство этому он привел пример, почему это так. Фугал рассказал, что на телевидении и по радио часто крутят рекламу лекарств от головной боли. Маркетологи, дабы увеличить продажи, нахваливают свой товар и советуют применять его, когда возникают проблемы. Однако такой способ не поможет избавиться от серьезного заболевания, из-за которого, возможно, возникает боль. Препарат лишь заглушит ее, а через время из-за отсутствия правильного лечения может случиться летальный исход. Зампред по охране здоровья отметил, что по этой причине ежегодно умирают до 60 тысяч граждан России. Таким образом, он заключил, что законопроект вполне уместен и даже необходим.