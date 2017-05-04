В Кемерове превышен уровень вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор в Кемеровской области увеличил лабораторный контроль по измерению качества атмосферного воздуха, так как было обнаружено превышение токсичных примесей в атмосфере.

Среди токсинов нашли: сажу, оксид углерода, аммиака, взвешенных веществ, бенз(а)пирена. Эти вредные вещества были найдены в воздухе Центрального, Заводского и Ленинских районов. Также нашли токсины в деревне Красная и жилом поселке Кедровском. В целях безопасности для жителей Кемерова не рекомендуют заниматься спортом и физическим трудом на природе. Постараться меньше бывать на свежем воздухе и не открывать окна. По возможности, меньше использовать автомобиль. Для страдающих болезнями дыхательных путей, лучше направится за консультацией к врачу.