В управлении Роспотребнадзора по Московской области жителям Подмосковья напомнили о необходимости вакцинации против кори. Уже зафиксированно несколько случаев заболеваемости на территории муниципальных образований региона в конце прошлого года и начале этого.

Корь-это острая вирусная болезнь, она характеризуется 100 процентной восприимчивостью и дальнейшим развитием осложнений, что в последующем может привести к смерти. На данный момент профилактика вируса кори показала хороший результат в предотвращении случаев заболевания инфекцией, но и уменьшения заболеваемости жителей, и летальных исходов.

Сделать вакцину против вируса жители могут в клиниках по месту проживания. Также медики советуют сделать вакцинацию всем жителям в возрасте от 12 лет, которые имеют какой-либо контакт с больным корью.

Инфекция передается воздушно капельным путем. Заразиться вирусом может каждый человек, тот кто не проводил вакцинацию, или тот кто уже перенес болезнь.