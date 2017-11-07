В «Ельцин Центре» скоро откроется банк спермы

В Екатеринбурге в «Ельцин Центре» скоро состоится открытие банка спермы. Мероприятие организовано в рамках международной конференции «Ветер перемен: репродуктивные чтения».

В Екатеринбурге этот банк спермы станет шестой клиникой, где оказывают услуги искусственного оплодотворения. Институт находится на 5 этаже «Ельцин Центра» и занимает более 1000 кв.м. Банк спермы специально предназначен для оказания помощи бесплодным женщинам и пациенткам с патологиями.

Во время конференции журналисты смогли многое узнать о специфике работы будущего Института. В частности, были раскрыты некоторые подробности деятельности банка спермы и перспективы развития ЭКО в регионе.

Стоит отметить, в Екатеринбурге уже функционируют две государственных и четыре частных клиники, которые оказывают услуги по искуственному оплодотворению.