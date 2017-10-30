Чиновники хотят наказывать врачей за несоблюдение правил лечения

Врачи, чьи действия будут расценены как нарушение протоколов лечения, будут доказывать свою профпригодность на внеочередных квалификациях. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Как указала Скворцова, если врач игнорирует протокольные правила лечения, внедряя в свою работу иные методы воздействия на пациентов, он должен доказать свою способность продолжать работу. Такие медики должны вновь подтверждать свою профессиональную пригодность на внеочередных аккредитациях.

Повторной выдачей разрешения на ведение медицинской деятельности будет заниматься профессиональное сообщество медиков. Как утверждает Скворцова, проблема нарушения медиками правил лечения и их отход от протоколов становится обсуждаемой проблемой.

Несмотря на то, что в законодательстве прописана возможность дисциплинарного наказания за отход от протокольного лечения, медики продолжают применять собственные методы. Однако, в отдельных случаях врач может прибегнуть к индивидуальным методам, но и это будет контролироваться, указала Скворцова.