Американскими учеными создана универсальная вакцина от гриппа

Универсальная вакцина от гриппа создана и протестирована на грызунах американскими учеными из штата Джорджия. Вакцина надолго создает иммунитет.

Прививки, которые постоянно вкалывают, не всегда дают положительный результат в борьбе с болячкой. Так, примером 2009 года, когда от гриппа погибло порядка 200 000 человек, или в 2014-2017 годах неэффективные вакцины, все это стало толчком к созданию универсальной вакцины, которая не нуждалась в постоянном привитии. То, что придумали 50 лет назад, дало сейчас новый толчок. Введенная грызунам вакцина, состоящая из наночастиц, обеспечивает для мышек иммунитет от гриппа. Следующие подопытные будут хорьки, дыхательная система которых больше похожа на человеческую.

В связи с тем, что вирус гриппа с каждым годом меняет свой характер, ученым приходится придумывать все новые и новые способы борьбы с ним. Не только ученые из США заняты решением этой проблемы. Южнокорейские исследователи уже ставят эксперименты своего препарата на подопытных.