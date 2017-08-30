В США из-за эпидемии гриппа в 11 штатах отменили занятия в школах

СМИ сообщили, что в США уровень заболеваемости гриппом вынудил власти страны отменить занятия в школах 11 штатов. По данным, от гриппа уже скончались 37 юных американцев.

По данным крупных СМИ и местных изданий, эпидемия гриппа в США вынудила власть страны прибегнуть к отмене занятий в школах. Так, в 11 штатах с 29 января на занятия не выйдут ученики школ в штатах Айдахо, Алабамы, Иллинойса, Кентукки, Мичигана, Миссури, Оклахомы, Северной Каролины, Теннесси, Техаса и Флориды.

О том, когда возобновятся занятия, пока не известно. Ученики смогут вновь вернуться в школы лишь после того, как данные о степени развития эпидемиологической ситуации будут приемлемыми для безопасности детей.

Уже известно, что от гриппа в США умерли 37 детей. По прогнозам экспертов, к концу зимы показатель смертельных исходов может увеличиться в два раза. Власти США напоминают жителям о важности прививок. Американцам напоминают, что с 6 месяцев детям нужно начинать вакцинацию. Помимо этого, вакцинации подлежат пожилые люди и дети, не получившие прививки ранее.