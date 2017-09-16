Из-за морозов в Алтайском крае коровы начали давать больше молока

В Алтайском крае на сельхозпредприятиях Михайловского района увеличилась продуктивность дойного стада, которое не выпускают на выгул из-за сильных морозов. Дойное стадо стало давать на 500 граммов молока больше, одна фуражная корова дает порядка 11,8 килограмм молока.

Как утверждает Тищенко, главный специалист центра консультаций по вопросам сельского хозяйства в Михайловском районе, увеличение дневного удоя стало причиной отмены выгулов. Сильные морозы стали поводом для круглосуточного содержания коров в их боксах.

Несмотря на повышение показателей, последствия отмены выгулов могут причинить вред всему коровнику. Так, в животноводческих боксах при круглосуточном нахождении там коров, на стенах помещения может скопиться много влажности. Также процесс жизнедеятельности коров подразумевает выделение большого количества газов.

При отсутствии выгула все эти газы осядут на стены помещения, где содержатся коровы. Влажность и высокое содержание газов приведут к тому, что коровы начнут себя плохо чувствовать и даже болеть.