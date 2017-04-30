В Тюмени восстанавливают зрение по новой методике

В Тюмени специалисты восстанавливают зрение по новой методике. В сибирском регионе проведены успешно уже три операции.

Глаукома поражает глаза практически до полной слепоты, если не применять вовремя никаких мер по лечению. В настоящее время в Тюмени зарегистрировано более шести тысяч пациентов с наличием этого распространенного и опасного заболевания. Больные находятся на разных стадиях прогрессивности глаукомы, поэтому результат не всегда получалось достигнуть уже известными методы.

Недавно в сибирской клинике офтальмологии были предприняты первые шаги по внедрению новой методики лечения слепоты. В начале 2018 года специалисты при помощи лазерного оборудования смогли провести сразу три первых операции.

Все они признаны успешными и в настоящее время пациенты проходят необходимый курс реабилитации, чтобы не допустить осложнений. Метод заключается в выжигании лазером нового образца открытоугольной глаукомы. Наиболее эффективен подобный метод в качестве основной или дополнительной терапии глаза.