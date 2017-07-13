В Орле нашли опасный вирус кошачьей чумки. Это заболевание является инфекционным и способно привести к летальному исходу.

Специалисты Россельхознадзора по Орловской области рассказали, что на территории региона России обнаружен первый случай заболевания панлейкопенией. Это серьезное вирусное заболевание, которое может передаваться на расстоянии, в том числе человеку от инфицированного животного.

Болезнь еще принято называть кошачьей чумкой и с ним нужно быть очень осторожным и предпринимать своевременные меры по эффективному лечению. Прежде всего, необходимо позаботиться о процедуре вакцинации домашнего питомца.

Ветеринары областного центра уже обнаружили в крови больной кошки подобный вирус и в настоящее время пытаются спасти ей жизнь и не допустить дальнейшее распространение заболевания.

Помимо всего прочего, панлейкопения может с высокой степенью вероятности привести к летальному исходу, поскольку вирус практически никак не реагирует на внешние факторы.