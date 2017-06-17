В Костроме провели ремонт в женской консультации №2. На эти цели из резервного фонда Президента России выделили девять миллионов рублей.

В 300-тысячной Костроме завершился долгожданный ремонт учреждения здравоохранения, предусмотренного для женщин. Подобных капитальных работ не проводилось на этих объектах уже двадцать лет.

Сообщается, что руководство города посетило отремонтированную женскую консультацию после проведения всех работ, чтобы лично убедиться в верности принятого решения. Известно, что деньги на реконструкцию помещения были выделены из резервного фонда Президента России. Всего на ремонт ушло около девяти миллионов рублей.

На эти средства рабочие смогли полностью заменить систему отопления здания, вентиляцию, а также сменить сантехнику, двери и провести во всех кабинетах косметических ремонт.