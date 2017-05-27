В Новгородской области на каждого жителя приходится 12 литров водки

В СМИ появилась информация, в которой указано, сколько потребляют спиртных напитков в Новгородской области. Представители регионального представительства Роспотребнадзора опубликовали результаты доклада, который был посвящен токсикологическому мониторингу за минувший год. Эксперты отметили, что в регионе по-прежнему высок уровень употребления алкогольной продукции.

Согласно информации органа Федеральной службы государственной статистики, каждый год обычный житель региона выпивает приблизительно 12 литров водки, а также 12 литров вина и свыше 50 литров пива. По расчетам, на каждого среднестатистического жителя ежегодно приходится свыше девяти литров чистого алкоголя.

Отмечается, что количество смертельных исходов в результате потребления этилового спирта достиг 55,1%, метилового и изопропилового – 100%, проинформировали в Роспотребнадзоре по Новгородской области.