В Китае девушке выращивают новое лицо из-за угрозы возникновения рака

Молодая девушка из Китая Сяо Янь выращивает новое лицо, так как существует большой риск возникновения рака, который провоцируется немалым родимым пятном. Сложившаяся ситуация была прокомментирована Викторией Андрюхиной, которая является членом Ассоциации черепно-лицевой хирургии и пластический хирург ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского.

23-летняя девушка была вынуждена обратиться за помощью к медикам в одной из больниц Шанхая. Причиной тому послужило врожденный меланоцитарный невус, медики порекомендовали избавиться от родимого пятна, так как оно может в дальнейшем спровоцировать появление рака кожи. Сперва девушке необходимо вырастить ткань, которая впоследствии заменит удаленный материал. При этом врачи заранее в нескольких местах установили так называемые расширители с физраствором.

Со слов Виктории Андрюхиной, данная практика неоднократно использовалась в пластической хирургии как в клиниках РФ, так и за пределами страны. Эспандеры носятся пациентом на протяжении месяца, впоследствии чего родимое пятно удаляется, а недостаток ткани компенсиркется.