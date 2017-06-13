На сахар в крови стопроцентный фруктовый сок не влияет - Ученые

По мнению ученых, на уровень сахара в крови человека стопроцентный фруктовый сок не оказывает никакого влияния.

Так, с помощью ученых развеялся миф об употреблении сока диабетиками. Специалисты наблюдали за балансом сахара в крови организма человека после употребления натурального стопроцентного сока из разного набора фруктов. Итак, виноградный сок, гранатовый, а также соки цитрусовых не меняют уровень сахара в организме. К такому выводу пришли лишь проведя 18 экспериментов.

Диабетикам рекомендовано правильное питание и здоровый образ жизни, а значит соки никак не могут быть воспрещены. Если брать соотношение полезности фруктов к фруктовым сокам, то на 120 миллилитров сока требуется полкилограмма фруктов. Для придания питательности сока, в коктейль добавляют свежие фрукты.