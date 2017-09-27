Ученые из США выяснили влияние гриппа на общительность

Американские ученые исследовали влияние гриппа на общительность человека и заметили закономерности. Об этом они рассказали в статье для издания Planet Today.

Сотрудники Нью-Йоркского Государственного Университета из Нью-Палца разрабатывают гиппотезу о способности вируса управлять нервной системой инфицированного для заражения большего количества жертв. Согласно теории, человек под воздействием болезни стремится увеличить социальное взаимодействие.

Биологи изучили данные о группе, которая привилась от заболевания. Они обращали внимание на количество людей, с которыми привитые контактировали до введения вакцины и после этого процесса. Результаты демонстрируют, что в поствакционный период инфицированные общались в два раза чаще, что частично подтверждает предположения.

Специалисты отмечают, что вирусы влияют на поведение в первые 24-48 часов после активации в организме. В этот период даже при наличии симптомов больной сохраняет повышенную коммуникабельность. Позднее появляются осложнения, которые чаще всего заставляют прибегнуть к постельному режиму.