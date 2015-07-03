Украина находится на грани эпидемии дифтерии
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Как рассказывает доктор Комаровский, ежедневно фиксируется все больше случаев заболевания корью, что может быть только началом.
Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский обратился к жителям Украины, с данными о ситуации с заболеваемостью корью в стране. Со слов врача, ежедневно фиксируются новые случаи болезни, что может быть только началом.
Если украинцы не прибегнут к очень необходимой вакцинации от этой болезни, то в дальнейшем «вишенкой на торте» окажется вспышка дифтерии.
Весной минувшего года, Комаровский сообщал о плачевном состоянии медицины на территории Украины и призвал власти государства подумать о реформе в сфере здравоохранения. Позднее стало известно, что Украина оказалась в числе стран с плохой вакцинацией детей.