Украина находится на грани эпидемии дифтерии

Как рассказывает доктор Комаровский, ежедневно фиксируется все больше случаев заболевания корью, что может быть только началом.

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский обратился к жителям Украины, с данными о ситуации с заболеваемостью корью в стране. Со слов врача, ежедневно фиксируются новые случаи болезни, что может быть только началом.

Если украинцы не прибегнут к очень необходимой вакцинации от этой болезни, то в дальнейшем «вишенкой на торте» окажется вспышка дифтерии.

Весной минувшего года, Комаровский сообщал о плачевном состоянии медицины на территории Украины и призвал власти государства подумать о реформе в сфере здравоохранения. Позднее стало известно, что Украина оказалась в числе стран с плохой вакцинацией детей.