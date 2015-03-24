В Твери собирают помощь на операцию для врача санитарной авиации

Неравнодушных жителей Твери и Тверской области просят оказать возможную помощь в сборе финансовых средств, необходимых для лечения врача, завотделением санавиации Детской областной клинической больницы Денису Тараканникову.

У мужчины была обнаружена меланома правого глаза. Недоброкачественная опухоль была прооперирована в 2014 году, но на данный момент проявилась в виде метастаз в печени. Онкологи и РФ не готовы взяться за лечение. На данный момент семья Дениса осуществляет сбор средств необходимых для лечения в Израиле.

Предположительная стоимость необходимой операции начинается от трех млн рублей, на данный момент собрана половина суммы.

Средства можно перечислять на карту Сберабанка 4276 8630 1777 1585, которая привязана к номеру жены супруги Дениса.