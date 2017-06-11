В Нальчике спасли новорожденного весом 450 граммов

В Нальчике спасли новорожденного вестом 450 граммов. Младенец появился на свет совсем недавно в стенах нового перинатального центра.

В Кабардино-Балкарии подвели первые предварительные итоги функционирования в регионе современного перинатального центра. Он был открыт в столице республики около двух месяцев назад, и за это время в Нальчике родилось около 600 мальчиков и девочек.

Отмечается, что качество профессиональной медицинской помощи при родах значительно выросло, что привело к положительным результатам. Специалистами центра принято 13 двойняшек. Также более шестидесяти малышей родились раньше положенного срока. 38-ми из них потребовалась квалифицированная помощь врачей-реаниматологов.

Медики отметили три самых сложных случая, что произошли за это время в стенах перинатального центра. Акушеры принимали недоношенных малышей, вес одного из них не достигал даже полукилограмма – всего 450 граммов. Всех малышей удалось спасти и они до сих пор потихоньку набирают вес.