Собянин: в Москве завершилось создание сети сосудистых центров

В 2017 году было официально завершено создание сети сосудистых центров в Москве. Об этом стало известно из сообщения мэра столицы Сергея Собянина на странице в Twitter.

Насколько сегодня стало известно из опубликованного поста Собянина в социальной сети Twitter, в 2017 году в Москве появилось несколько современных сосудистых центров, которые на данный момент оснащены инновационным медицинским оборудованием.

Сергей Собянин подчеркнул, что за последние несколько месяцев продолжительность жизни в Москве, в среднем, достигла 77-ми лет, и в этом плане российская столица приравнялась к Парижу и Лондону.

В новых сосудистых центрах работают высококвалифицированные специалисты, благодаря которым удалось значительно снизить показатель смертности в результате болезней сердечнососудистой системы.