Уровень заболеваемости туберкулезом жителей ДНР снизился на 21%

Уровень заболеваемости туберкулезом жителей ДНР в 2017 снизился на 21 процент. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

В 2017 году наконец-то удалось добиться падения показателя роста социальных заболеваний, туберкулеза, заболеваемость которого упала, по сравнению довоенным временем, на 21 процент, и летальный исход от него в этом году снизился на 53 процента.

Помимо этого, как отметили в министерстве, также зафиксировали тенденцию в снижении заболеваемости ВИЧ-заболеванием.

До этого в Минзраве отметили, что Украина вошла в 12 стран Европы с самым большим уровнем заболевания туберкулезом. В довоенное время в бывшей Донецкой области показатель превышал средне в стране на 20-10 процентов. Это случалось за счет уникальных концентраций факторов риска для реализации и воздушно-капельным путем заражения вирусом. Высокой плотности населения, коэффициента урбанизации, краевой патологии органов дыхания.