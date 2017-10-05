Роспотребнадзор предупреждает путешественников о Конго-Крымской лихорадке в Афганистане

Роспотребнадзор предупреждает путешественников об опасной эпидемиологической обстановке в Афганистане в связи с Конго-Крымской лихорадкой. Такое обращение пресс-служба разместила на сайте ведомства.

В декабря количество заболевших ККГЛ в 27 регионах государства составило 237 случаев. 41 инфицированный погиб, что составляет 17,2% от общего числа. При этом больше всего больных зафиксировали в Кабуле и Герате.

Конго-Крымская лихорадка чаще всего попадает в организм человека через контакты с клещами. Человек также рискует заразиться через кровь инфицированного или во время убийства и разделке пораженных инфекцией животных.

Ранее эксперты Роспотребнадзора призвали россиян при планировании визита в другие страны учитывать свирепствующие там болезни. Они порекомендовали туристам избегать незащищённых контактов с животными и питья необработанной воды. Кроме того, они посоветовали тщательно обрабатывать термически животные продукты, а также следить за гигиеной.