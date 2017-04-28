Ученые нашли способ лечения глухоты и болезни Лу Герига

Ученые нашли способ лечение глухоты и болезни Лу Герига. О новых методах восстановления рассказали специалисты из США.

Получены первые положительные результаты американских методов лечения смертельно опасных болезней. Скоро эффективность восстановления поврежденных клеток ученые смогут доказать, а затем создать необходимые препараты.

Так, специалисты предложили новейшую технологию, согласно которой вылечивается глухота, а также болезнь Лу Герига, от которой страдает британский ученый в области физики Стивен Хокинг.

Первые испытания не показали видимых результатов. Эксперименты были поставлены на грызунах. Специалисты пытались самостоятельно редактировать геном, который убивал бы мутантный ген, вызывающий у человека деградацию мышечных нейронов, затем мышечной ткани. Как итог – смерть пациента.

Однако исследователи смогли заметить положительный эффект только после вскрытия испытуемых мышей. Оказалось, что выжили нейроны, в которых случилась замена генов удачным образом. Исследования продолжаются.