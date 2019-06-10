В группе риска находятся люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением и потерей памяти.

По статистике Всемирной организации Здравоохранение, 20% населения Земли страдает от бессонницы, из которых 50-60% — это старики. По словам учёных, виной тому гормон, регулирующий фазы сна и бодрствования мелатонин, который после 55 лет начинает вырабатываться в меньшем количестве. Также учёные выяснили, что хроническая бессонница может спровоцировать сердечный приступ и стать причиной смерти человека.

Существует два типа болезни — это первичная, когда медики не способны найти сопутствующие плохому сну причины и вторичная бессонница, возникающая вследствие других заболеваний. По данным ВОЗ, существует около 50 причин вторичной бессонницы. Если человек наблюдает у себя бессонницу более 6 месяцев, то ему стоит обратиться в больницу. Скорее всего у него хронический недуг.

Кроме того, в России крайне остро стоит проблема бессонницы среди женщин. Из-за изменений гормонального статуса женского организма (менструация, беременность или менопауза), они страдают в два раза чаще, чем мужчины. При всём этом, только 5% людей знают об опасности бессонницы, которая не только снижает качество самой жизни, но и приводит к летальному исходу. Бессонница, которая длится более 6 месяцем может спровоцировать заболевания сердца, в числе которых инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ожирение, депрессия и старческая потеря памяти. Все перечисленные заболевания ухудшают течение артериальной гипертонии и приводят к задержке мелатонина, что чревато летальным исходом. Для решения данной проблемы, учёные рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу за консультацией. В России существует 14 снотворных средств, которые практически не обладают побочными эффектами.