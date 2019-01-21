Медики рассказали об опасности травяного чая

Специалисты предостерегли людей с хроническими заболеваниями и аллергией от самостоятельного выбора травяных чаев. Как оказалось, не каждый сбор может быть полезным для потребителя.

С давних времен принято считать, что травяные чаи – это лучший способ борьбы с недугами. Однако народная медицина иногда не заменяет медикаментозного лечения, а в некоторых случаях даже вредит здоровью.

По словам экспертов, аптечные сборы трав необходимо покупать с рецептом врача, а не полагаться на советы продавцов. Также стоит с осторожностью относиться к людям, которые называют себя «травниками», поскольку случаи выявления болезнетворных бактерий наблюдаются довольно часто.

Так, по данным специалистов, необходимо исключить из рациона чаи для похудения. Людям с аллергией стоит отказаться от липового чая. Результаты многолетних исследований показали, что некоторые виды алтайских и кавказских травяные сборов содержат плесени в три раза больше нормы. Также большим количеством микробов отличается чай подмосковного травника.