Работа в офисе приводит к ожирению и сколиозу

Британские эксперты считают офисную работу, опасной для здоровья. Она может вызывать стресс, набор лишнего веса, сколиоз и прочие неприятные заболевания.

Офисные работники всего мира жалуются на условия работы. Зачастую, это работа в тесном помещении с большим количеством сотрудников. Многие люди испытывают стресс от подобных условий работы. Постоянные стрессы могут привести к депрессии и потере настроения. Для борьбы с ними, специалисты рекомендуют слушать успокаивающую музыку в процессе работы и размещать больше живых растений в офисном помещении. Зеленый цвет растений успокаивает, а аромат может поднимать настроение.

Многие люди в первые годы работы в офисе склонны к ожирению. Причина этому — потребление большого количества фастфуда и малоподвижный образ жизни. Специалисты рекомендуют готовить еду дома и приносить с собой на работу в пластиковых контейнерах. Делать разминки в течении рабочего дня и больше заниматься спортом в свободное время.

Большую часть рабочего дня приходится сидеть за монитором компьютера, это приводит к усталости глаз и может оказать плохое влияние на зрение в будущем. Большинство современных экранов оснащены защитными слоями, но этого далеко не достаточно. Желательно использовать очки со специальными, защитными, линзами без диоптрий.

Малоподвижный образ жизни часто приводит к застою крови, что очень плохо может сказаться на здоровье человека. Неудобное кресло может вызывать сколиоз. По-этому, простых разминок не всегда достаточно. Эксперты советуют использовать специальные удобные накладки на кресла.