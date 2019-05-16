Покажите зеркалу язык: Опухший ярко-красный орган вкуса говорит о дефиците В12 – медики

Витамин В12 способен контролировать настроение. Это вещество избавит человека от депрессии.

Витамин В12 очень важен для человеческого организма: он способствует выработке эритроцитов и поддерживает здоровье нервов. Медики рассказали, что источником этого вещества являются продукты животного происхождения. По словам специалистов, пожилые люди, веганы, диабетики часто испытывают дефицит витамина.

Специалисты отметили, что язык может помочь выявить недостаток В12. Для этого покажите орган вкуса зеркалу: если он опухший и ярко-красный, то это говорит о дефиците микроэлемента в организме. Язык также может «трескаться» или «покрыться» гладким материалом. О нехватке В12 свидетельствуют язвы вокруг линии рта.

Медики рассказали, на какие симптомы стоит обратить особое внимание. Ранними признаками дефицита могут быть усталость, недостаток энергии, мышечная слабость, проблемы со зрением, потеря памяти, бледная кожа и онемение конечностей.

По словам врачей, недостаток витамина В12 проявляется по-разному, поэтому при обнаружении симптомов стоит немедленно обратиться за помощью к специалисту. Нормализация баланса витамина В12 предотвратит риск возникновения анемии и ослабления иммунной системы.

Это вещество также способно контролировать настроение, что поможет человеку избавиться от депрессии. Также В12 насытит организм энергией, из-за чего усталость пропадет.

Чтобы получить рекомендации о продуктах, содержащих витамин, специалисты рекомендуют обратиться в медицинские учреждения.