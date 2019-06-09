Кабачок сожжет лишний жир: Диетологи назвали чудо-овощ для стройности

Сегодня, 07:00 \\ Здоровье

Кабачок выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает обмен веществ.

Диетологи рассказали, что нарушение обмена веществ является причиной появления лишних килограммов. Неправильный метаболизм может спровоцировать ожирение, гипертонию, диабет и заболевание сосудов. По словам медиков, поддержать организм и избавиться от избыточного веса можно натуральными средствами.

Овощи — идеальный вариант для нормализации внутреннего баланс. Врачи назвали кабачок лучшим летним продуктом для поддержания стройности.

Диетологи отметили, что чудо-овощ регулирует водно-солевой баланс в организме, очищает кровь и уменьшает уровень холестерина. По словам экспертов, этот фактор является самым важным для худеющих. Этот овощ является кладезем полезных веществ. В составе кабачка много калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа и витаминов С, В1 и В2.

Однако это не единственное полезное свойство кабачка. Этот продукт обладает достаточным количеством клетчатки, что помогает улучшить работу ЖКТ. Медики акцентировали, чтобы получить очищающий эффект, в день нужно съедать 400 г кабачков в любом виде. Не менее важным фактом является калорийность овоща: в 100 г продукта всего 23 калории.

Диетологи сообщили, что кабачок сожжет лишний жир даже при добавлении его в другие блюда. Овощ можно применять в качестве гарнира, добавлять его в фарш, супы или даже выпечку.

Медики отмечают, что кабачок также имеет противопоказания людям, у которых имеются заболевания почек. Перед применением данного овоща обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.

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Автор - Ксения Вишневская
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