Татуировки могут вызвать проблемы со здоровьем

Сегодня, 14:51 \\ Здоровье

Британские ученые провели исследование, которое показало, что украшение своего тела перманентным рисунком не всегда проходит бесследно для здоровья.

 

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие более 2 тысяч человек. Оказалось, что 18% из тех, кто когда-либо украшал тело татуировками, пирсингом или посещал сеансы иглоукалывания, затем сталкивался с проблемами со здоровьем.

В основном это были ожоги или отеки. Но иногда татуировка могла вызвать сепсис, который часто приводит к смерти.

Эксперты заявляют, что проблема возникает из-за недостаточного контроля над сферой таких услуг. Например, в Британии сейчас нет единых стандартов лицензирования тату-салонов. А количество желающих украсить тело с помощью татуировки или пирсинга с каждым годом растет. Обязательное лицензирование деятельности поможет минимизировать риски для здоровья потребителей.

В России тату-мастеру также не нужна лицензия на предоставление услуг. Поэтому, чтобы оградить себя от нежелательных проблем, важно удостовериться, что мастер выполняет все необходимые процедуры для безопасности клиента. Например: использует ли он одноразовые иглы и перчатки, стерилизует ли оборудование после каждого клиента.

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