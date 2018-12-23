Пакетированный чай может вызвать онкологию - ученые

Сегодня, 10:58 \\ Здоровье

Старые листья, использующиеся в таком чае, содержат фториды, которые провоцируют развитие рака.

Чай является неотъемлемым атрибутом на кухне любого дома. Но мало кто из людей задумывается о том, насколько сильно может пострадать организм от чая, если его упаковывают в специальные пакетики.

Ученые заявляют, что пакетированный чай имеет мало общего с настоящим чаем. Содержимое пакетиков представляет из себя старые частички листьев, которые накопили огромное количество фторидов из почвы. Такие соединения вредны для почек и костей человека.

Помимо этого бумага пакетиков обрабатывается хлором. Это делается для отбеливания и придания им более светлого оттенка. Кроме того, бумажные пакетики часто имеют в своем составе эпихлоргидрин – пестицид. Данные соединение опасны для организма и способны вызвать, в том числе, рак и бесплодие.

На рынке существуют пакетики, выполненные в виде «пирамидок». Но и с ними есть большие проблемы. Их изготавливают из нейлона или даже пластика, которые выделяют токсичные вещества. Если регулярно заваривать такие пакетики, то концентрация подобных веществ в организме будет только нарастать. Кроме того, в пакетики с чаем кладут уже переработанное чайное сырье и пыль, которые просто окрашивают воду, придавая им цвет чая.

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Автор - Андрей Доброверов
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