Опасно даже с кремом: Врач предупредил о последствиях загара на солнце

Сегодня, 13:10 \\ Здоровье

Эксперты дали несколько советов о том, как избежать ожогов на солнце и как быть, если они уже появились на теле.

Лето — это самое подходящее время года для получения красивого загара без особых затрат. Провести день на пляже, поплавать в воде и немного позагорать — это отличное и полезное времяпровождение. Но не стоит забывать, что солнечные лучи в избытке могу быть опасны. Ультрафиолет может сушить кожу, делать её дряблой и вызывать ожоги. Лучше не находиться на ярком солнце продолжительное время, загорать можно даже под зонтиком, там ультрафиолет рассеян и не несет большой опасности.

Самый эффективный способ избежать ожогов — это солнцезащитный крем. Для средней полосы России достаточно не высокого уровня защиты, с солнцезащитным фактором (SPF) около 30. Если поехали на курорт ближе к экватору, где солнце греет немного сильнее, стоит задуматься о более высокой защите. На лицо и другие нежные участки кожи следует наносить специальный крем, с повышенной защитой и увлажняющим эффектом.

Если избежать ожогов не удалось, существует много различных средств для борьбы с ними. Самое распространенное народное средство кисломолочные продукты. Кефир быстро охладит кожу, снимет боль и создаст защитный слой. Существует множество медицинских препаратов, самый распространенный «Пантенол». Специально для таких случаев он продается в аптеках в виде спреев и мази. Перед использованием следует проко

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