Есть, чтобы жить: ТОП-7 способов укротить голод

Диетологи поделились советами, которые помогут избежать «несанкционированных» набегов на холодильник.

Снижение веса всегда подразумевает дефицит калорий. Чтобы справиться с желанием что-то съесть, диетологи назвали ТОП-7 способов укротить голод.

1. Водный баланс. Человеческий организм может ошибочно принимать чувство голода за чувство жажды, потому что центры находятся близко. Если захотелось перекусить, сначала советуют выпить стакан воды и подождать 10 минут. Специалисты говорят, что это уменьшит голод.

2. Белковая пища. Еда с высоким содержанием белка (мясо, морепродукты, творог, яйца) насытить организм на длительный период времени. Такие продукты улучшают метаболизм.

3. Рацион питания. Диетологи рекомендуют принимать пищу в одинаковое время. По словам экспертов, интервал между едой должен составлять не менее 4 часов.

4. Больше еды — меньше калорий. Специалисты советуют выбирать продукты невысокой калорийности, но с высокой энергетической ценностью. Белковая еда и медленные углеводы помогут утолить чувство голода на длительное время.

5. Избегайте стрессовых ситуаций. Во время напряжения человек ест больше: стресс увеличивает аппетит. Прогулка на свежем воздухе, дыхательные упражнения и водные процедуры улучшат состояние организма и уменьшат желание к перееданию.

6. Движение — жизнь. Физическая нагрузка увеличивает уровень глюкозы, из-за чего организм считает, что он «поел».

7. Здоровый сон. Для уменьшения аппетита нужно спать не менее 8 часов в день. Полноценный сон способствует выделению гормона роста, который сжигает жировую ткань и увеличивает мышечную.

Древнегреческий философ Сократ сказал, что есть нужно, чтобы жить, а не наоборот. Эксперты советуют обратиться к диетологам, чтобы получить индивидуальную программу питания, которая поможет улучшить состояние организма.