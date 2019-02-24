«Кровь с молоком»: Врачи назвали главный симптом рака у мужчин

Сегодня, 17:36 \\ Здоровье

Онкология простаты – вот болезнь, которую не сразу можно идентифицировать, говорят медики в Международную неделю мужского здоровья 2019.

Онкологию можно по праву назвать «ненормальным и неудержимым ростом клеток, который часто распространяется в другие ткани». Рак предстательной железы, поражающий одного из восьми мужчин в мире, является наиболее распространенной формой рака, встречающейся у мужчин старше 50 лет. Расположенная в основании мочевого пузыря, предстательная железа является мужским репродуктивным органом, который выделяет жидкость предстательной железы. «Поскольку мы отмечаем Международную неделю мужского здоровья 2019 года с 10 по 16 июня, мы расскажем всё, что вы должны знать о раке простаты», - говорит медик. Врачи назвали главный симптом рака у мужчин. Оказалось, что некоторые из признаков раннего рака простаты трудно распознать самому, ведь многие мужчины считают: «я ещё кровь с молоком, и рак это не обо мне».

Симптомы:

  • ощущение жжения или боль во время мочеиспускания;
  • трудности при мочеиспускании;
  • частые позывы к мочеиспусканию ночью;
  • потеря контроля над мочевым пузырем;
  • снижение потока или скорости потока мочи;
  • кровь в моче; наличие крови в сперме;
  • трудности с эрекцией или болезненное семяизвержение.

Однако, когда рак предстательной железы распространяется на другие части тела, человек может испытывать боль в спине, бедрах, плечах или других костях, отек или накопление жидкости в ногах или ступнях, необъяснимую потерю веса, усталость и изменения в «привычках» кишечника. Хотя большинство видов рака предстательной железы не требуют лечения, а требуют тщательного наблюдения, пациент может быть на чеку, ведь диагноз «рак» может стать не только крестом на личной жизни. Но и приблизить смерть, говорят эксперты. Поэтому, важно реагировать на симптомы и не пренебрегать профилактикой.

Поделиться новостью:
Автор - Никита Петров
Главное за неделю

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Человек - сам себе враг? Бактерии в организме мешают лечиться

Назначенное врачом лекарство может не подействовать, потому что бактерии в организме...

Замена порции красного мяса на филе рыбы снижает риск преждевременной смерти на 17%

Продлить свою жизнь может каждый человек благодаря изменению привычек.

Учёные выяснили, почему стареет человек

 Это происходит потому что основные программы, которые борются со старением перестают...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Всё дело в питании? Медики назвали причину преждевременной смерти молодых

Дефицит фруктов и овощей ослабляет иммунную систему человека, из-за чего повышается...

Хроническая бессонница не даст дожить до старости – ученые

Нарушения сна очень опасны из-за риска развития гипертонии, деменции, инфарктов и диабета.

Церемония инициации: Эксперт раскрыл истинное предназначение пирамиды Хеопса

 Звук через тоннели подземных шахт пирамид направлялся в комнату Короля, чтобы правитель...

Овсянка, сэр: Диетологи назвали самые полезные завтраки

Эти продукты не только подарят организму энергию, но и насытят его полезными...

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Чеснок признали эффективным лекарством от диабета 2 типа

Если не лечить диабет, он может привести к серьёзным проблемам почек и сердца, но чеснок...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ