«Кровь с молоком»: Врачи назвали главный симптом рака у мужчин
Онкология простаты – вот болезнь, которую не сразу можно идентифицировать, говорят медики в Международную неделю мужского здоровья 2019.
Онкологию можно по праву назвать «ненормальным и неудержимым ростом клеток, который часто распространяется в другие ткани». Рак предстательной железы, поражающий одного из восьми мужчин в мире, является наиболее распространенной формой рака, встречающейся у мужчин старше 50 лет. Расположенная в основании мочевого пузыря, предстательная железа является мужским репродуктивным органом, который выделяет жидкость предстательной железы. «Поскольку мы отмечаем Международную неделю мужского здоровья 2019 года с 10 по 16 июня, мы расскажем всё, что вы должны знать о раке простаты», - говорит медик. Врачи назвали главный симптом рака у мужчин. Оказалось, что некоторые из признаков раннего рака простаты трудно распознать самому, ведь многие мужчины считают: «я ещё кровь с молоком, и рак это не обо мне».
Симптомы:
- ощущение жжения или боль во время мочеиспускания;
- трудности при мочеиспускании;
- частые позывы к мочеиспусканию ночью;
- потеря контроля над мочевым пузырем;
- снижение потока или скорости потока мочи;
- кровь в моче; наличие крови в сперме;
- трудности с эрекцией или болезненное семяизвержение.
Однако, когда рак предстательной железы распространяется на другие части тела, человек может испытывать боль в спине, бедрах, плечах или других костях, отек или накопление жидкости в ногах или ступнях, необъяснимую потерю веса, усталость и изменения в «привычках» кишечника. Хотя большинство видов рака предстательной железы не требуют лечения, а требуют тщательного наблюдения, пациент может быть на чеку, ведь диагноз «рак» может стать не только крестом на личной жизни. Но и приблизить смерть, говорят эксперты. Поэтому, важно реагировать на симптомы и не пренебрегать профилактикой.