Профилактика диабета и сердечных заболеваний: Названы преимущества веганской диеты

У веганов повышается чувствительность к инсулину и снижается количество холестерина в крови.

Веганство появилось в первой половине 20-го века как наиболее строгий подвид растительной диеты. Сторонники этой гастрономической культуры придерживаются максимального ограничения рациона. В отличие от вегетарианцев, веганы исключают из рациона не только мясо, но и мед, молочные продукты и яйца.

Радикальный подход вызвал жаркие споры среди диетологов. Так, ряд исследователей считает, что веганы не получают достаточного количества витаминов и микроорганизмов. Вместе с тем, отказ от животных жиров — это профилактика диабета и сердечных заболеваний. Экспертами портала MedikForum названы преимущества веганской диеты.

В первую очередь, веганство помогает избавиться от лишнего веса. Так, растительные продукты богаты клетчаткой, которая дает ощущение сытости, что позволяет избежать переедания. Кроме того, отказ от мяса уменьшает количество потребляемых калорий. Эти же факторы снижают риск развития диабета, снижая уровень сахара в крови.

Основу рациона веганов составляют бобы, соя и фасоль. По мнению исследователей из Гарвардской медицинской школы, эти продукты снижают риск развития рака кишечника и болезней пищеварительной системы. Также, веганство оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему: отсутствие животных жиров исключает загрязнение сосудов холестерином и образование бляшек.

Стоит отметить, что здоровое питание также положительно влияет и на настроение. Так, исследователи доказали, что микрофлора кишечника оказывает влияние на психологическое состояние. Более того, пища животного происхождения распространяла бактерии, ухудшающие настроение.