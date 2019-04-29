Ученые предупреждают: хронический недосып может спровоцировать появление рака

Сегодня, 09:49 \\ Здоровье

Американские эксперты выявили четыре фактора, провоцирующих появление опасного заболевания.

 

На первый взгляд, это совсем безвредные привычки, которые нельзя поставить в один ряд с курением и злоупотреблением алкоголем. Однако ученые предупреждают, лучше от них отказаться как можно скорее.

Слишком горячая еда и напитки обжигают внутренние органы и приводят к микротравмам, которые могут спровоцировать развитие рака слизистой рта и пищевода. Поэтому специалисты советуют дождаться, пока пища или напиток остынут хотя бы до 60-ти градусов.

Следующая опасная привычка – злоупотребление кофе. Бодрящий напиток не стоит употреблять на голодный желудок. А еще нужно ограничить его количество: не более двух чашек в день. Дело в том, что при обжарке зерен образуется канцероген, который увеличивает риск появления рака желудка или легких на 41%.

Далее к заболеванию может привести любовь к красному мясу. Говядина и свинина особенно опасна переработанном виде, например, в колбасах и беконе. Присутствие в ежедневном рационе таких продуктов в четыре раза увеличивает риск появления рака желудочно-кишечного тракта.

И последняя привычка, которая не идет на пользу организму – хроническое недосыпание. Нарушение выработки гормона мелатонина может привести к развитию рака груди и других опасных заболеваний. Мелатонин синтезируется только во время ночного сна, поэтому дневной отдых не поможет его восполнить.

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