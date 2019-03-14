Настоящий наркотик: Учёные признали опасность зависимости от кофе

Сегодня, 09:36 \\ Здоровье

При резком отказе от напитка у человека возникает абстинентный синдром или, проще говоря, «ломка». Медики сравнивают зависимость от кофе с никотиновой.

Кофе — это одни из самых популярных напитков на свете. В России практически на каждом шагу появляются новые кофейни, а употребление напитка превратили в культ. За последние 8-10 лет потребление кофе жителями нашей страны выросло вдвое.

Недавно учёные признали опасность зависимости от кофе. Как ни крути, но это настоящий наркотик. По статистике половина людей, начинающая день с чашки бодрящего напитка при вынужденном отказе от него испытывает падение тонуса, головную боль, раздражительность и агрессии. Это всё симптомы абстинентного синдрома. Проще говоря это «ломка».

Психиатр-нарколог Сергей Нурисламов рассказал, что у человека постоянно употребляющего кофе в организме наблюдается перебор сосудотонизирующих, сосудосуживающих, или, наоборот, расслабляющих сосуды веществ. Поэтому утренний кофе вызывает зависимость подобную никотиновой.

Кроме этого напиток истощает организм. Он негативно воздействует на эндорфинную систему. Если нет кофе, то в организме не хватает гормона радости, а если он есть, то жизнь начинает играть новыми красками. Нарколог Алексей Лунько заявил, что такая стимуляция приводит к истощению и изнашиванию организма. Позже он не может справиться с элементарным повседневным стрессом.

И что самой опасное в этом «бодрящем яде», он может довести до инсульта. Это происходит от повышенной чувствительности к кофеину. Об этом рассказал врач Константин Заболотный. Исходя их этого медики рекомендуют либо исключить этот напиток из своего рациона, либо существенно снизить его потребление. Иначе могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем.

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Автор - Катерина Рождественская
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