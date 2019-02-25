Огурец вместо таблеток. Врачи назвали пять причин употребления овощной культуры

Богатый набор витаминов и элементов, содержащийся в огурцах, делает его поистине универсальным продуктом.

Врачи уверены в том, что ежедневное потребление огурцов способствует восстановительным процессам организма человека, который подвержен каждодневным разрушениям под влиянием стрессов и экологии. Специалисты выделили пять главных причин употребления этой овощной культуры.

Первая причина увеличения потребления огурцов заключается в том, что они, по своей природе, имеют богатейший запас витаминов, которые так необходимы для человека – А, В, С. Этот набор способен укреплять иммунитет и защищать от преждевременной усталости.

Второй немаловажной причиной является функция оздоровления мозга. Из-за большого содержания антиоксидантов, огурцы способны улучшать нервные импульсы, а также повышать качество нейронных связей между клетками мозга.

Третьей причиной обязательного включение огурцов в рацион является то, что они способны подавлять состояние тревоги и стресса за счёт большого количества витаминов группы В.

Четвёртая причина – оберег от лишнего жира. Как известно, огурцы содержат в себе большое количество воды и клетчатки, способной бороться с лишними отложениями. При похудении рекомендуется увеличить количество огурцов, за счёт чего вы не будете чувствовать сильный голод.

Пятой и самой важной причиной потребления этого чудо-продукта является то, что он способен поддерживать нормальную работу сердечной функции человека за счёт большого содержания в нём калия.

Именно поэтому врачи уверены в том, что огурец является лучшей таблеткой от всех вышеперечисленных проблем.