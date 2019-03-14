Минздрав против: Электронные сигареты тоже вызывают зависимость

Сегодня, 11:00 \\ Здоровье

Электронные сигареты наносят не меньший вред, чем обычные, а потому должны приравниваться к ним по степени опасности, считают эксперты.

ФАС предложила сделать регулирование электронных сигарет немного лояльнее, чем регулируются обычные, чтобы вытеснить последние из потребления. Таким образом, государственный орган хочет бороться с курением. Тем не менее, Минздрав против такой инициативы.

ФАС утверждает, раз электронные сигареты преподносят как средство профилактики курения и способа борьбы с ним, значит, их необходимо регулировать должным образом: продавать в аптеках как лекарство.

Но специалисты Минздрава провели исследование и выяснили, что электронные сигареты тоже вызывают зависимость. По словам экспертов, в них не найдено ни одного доказательства безопасности. Электронные сигареты тоже вызывают привыкание и никотиновую зависимость. Кроме того, исследователи бьют тревогу, поскольку потребление электронных сигарет значительно возросло особенно среди молодёжи.

Учёные выяснили, что потребление электронных сигарет вредно само по себе. Они могут выделять токсичные вещества, количество которых намного больше, нежели содержащееся в табачном дыме. Это влечёт дополнительные риски для здоровья, утверждают эксперты. Но многие люди всё равно уверены в безопасности и эффективности электронных сигарет, делая выбор в их пользу и отказываясь от стандартного курения.

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Автор - Альбина Холодная
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