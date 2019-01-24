Бессонница? Врачи советуют искать выход в телемедицине

Сегодня, 18:16 \\ Здоровье

Наиболее перспективна дистанционная медицина именно в вопросах хронической усталости и сна.

Порядка 10-30% мирового населения испытывают бессонницу и проблемы со сном. Ночное нежеланное бодрствование влияет на качество жизни, здоровье и производительность. Хроническая бессонница повышает чувство усталости, может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы и даже вызвать психические расстройства.

Одним из эффективных способов борьбы с бессонницей является когнитивно-поведенческая терапия — тип терапии, фокусирующейся на вызове и изменении негативных мыслей и поведенческих моделей. Однако многие люди не имеют возможности посетить терапевта, ввиду ряда причин. В таком случае врачи советуют искать выход в телемедицине.

Благодаря развитию технологий, современная терапия возможна без непосредственного посещения специалиста. В новом исследовании Университета Мичигана в Анн-Арборе (США), исследователи сравнивали результаты борьбы с бессонницей людей проходивших лечение дистанционно и при посещении врача.

Исследование показало, что непосредственный контакт с врачом оказывал эффект аналогичный дистанционному. Оба вида терапии помогали людям улучшить их качество сна. Также испытуемые были одинаково удовлетворены работой врачей в обеих методах. По мнению доктора философии Дейрдре Конрой, люди испытывают себя одинаково комфортно как дома, так и в кабинете терапевта.

По мнению руководителя проекта доктора философии Дж. Тодда Арнедта, телемедицина наиболее перспективна в вопросах терапии требующей удобства и спокойствия пациентов.

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Автор - Олег Некрасов
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