Врачи назвали первые симптомы скорой потери зрения

Сегодня, 07:02 \\ Здоровье

Туманность, височное давление, слабое боковое зрение – все эти признаки являются тревожными звоночками для человека.

Причиной ухудшения зрения является не только возраст. Не стоит забывать и внешних факторах, негативно влияющих на зрение. В группе повышенного риска, в первую очередь, находятся люди, тесно связанные с работой за компьютером: программисты, офис-менеджеры. Также тревожность и повышенный стресс на рабочем месте усугубляют ситуацию в разы больше. Но потерю зрения можно предупредить лишь с помощью окулиста.

Благодаря исследованиям, врачи назвали основные симптомы потери зрения, проявляющиеся в первую очередь.

Первым признаком выступает туманность в глазу. Специалисты связывают это ощущение с нарушением центральной области сетчатки, отвечающей за нормальное функционирование зрения. В этом случае очки совершенно не спасут ситуацию. Лишь врач и прописанное им лечение способно помочь.

Вторым признаком ухудшения зрения является периодичное височное давление, которое может означать приступы закрытоугольной глаукомы. При таких приступах существует большая вероятность повреждения зрительного нерва. Снижение височного давления доступно только лишь при оперативном медицинском вмешательстве. Так может протекать приступ.

Третьим признаком является ослабление бокового зрения. Это указывает на то, что у человека выработалось «трубчатое» зрение за счёт того, что поля зрения постепенно сужаются. Ухудшение работы бокового зрения свидетельствуют о поражении зрительного нерва. В этом случае также не рекомендуется затягивать с лечением, иначе последствия могут стать необратимыми.

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Автор - Анастасия Васильева
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