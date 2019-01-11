Травмы в детстве влияют на восприятие боли во взрослом возрасте

Родителям категорически запрещается бить своих наследников, во избежание серьезных проблем в будущем.

Как показывает практика, насилие над детьми оставляет навсегда отпечаток в их памяти и затем мешает жить полноценно. Сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб США заявили, что нанесенные в детстве травмы влияют на восприятие боли людьми во взрослом возрасте. У врачей достаточно примеров, когда к ним за помощью обращаются совершенно здоровые люди. После проведения обследования новейшее оборудование не выявляет у них никаких отклонений. Тем не менее, эти люди испытывают ничем не обоснованную сильную физическую боль. Почему так происходит решили разобраться американские психологи.

Накопленный годами опыт позволяет экспертам говорить, что перенесенные в детстве травмы оставляют неизгладимый отпечаток в мозге ребенка. В итоге негативные ощущения запоминаются им на всю жизнь, а дают о себе знать во взрослом возрасте. У жертв насилия, перенесенного в детстве, часто появляется непонятная боль. Пациенты описывают ее следующим образом: «Нередко у меня возникает чувство, что мое плечо пронзила молния. Рука немеет и сильно болит». Неприятные ощущения возникают в ногах, спине, внутренних органах. При этом обследования не выявляют каких-либо отклонений со стороны здоровья.

С медицинской точки зрения организм жалующихся работает, как хорошо отлаженный механизм. Однако на самом деле они испытывают реальную физическую боль. Их муки нельзя назвать выдуманными. Просто травма в детстве оставила свой отпечаток в мозге и теперь даёт о себе знать.

Исправить ситуацию может опытный психолог. Существуют различные практики, избавляющие от беспричинной боли. Зачастую человеку придется взять листок бумаги и описать свои ощущения и страхи. В некоторых случаях даже этого достаточно, чтобы облегчить состояние пациента.

Психологи советуют родителям помнить, любая боль, причиненная ребенку, навсегда отложится в его памяти. Более того, она может сделать из малыша жалкое больное существо в грядущем. Поэтому воспитывать детей нужно без насилия, но это не означает вседозволенность.

Необходимо просто постоянно общаться и объяснять ребенку, в какой ситуации он поступает правильно, а где нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь. Принцип кнута и пряника никто не отменяет, просто желательно обходиться без ремня, доказывая ребенку свою правоту словами, взывая к разуму и воспитывая в юном человеке высокие моральные качества. Наказать же можно и психологически, только без издевок, а четко указывая на промахи и объясняя, как их избежать.