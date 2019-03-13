Летние «убийцы»: Медики назвали ТОП-10 продуктов, которые нужно исключить в жару

Жирная еда, продукты с высоким содержанием сахара не только обезвоживают организм, но и могут стать причиной отравления.

Чем выше температура летом, тем больше случаев отравления. Из-за жары даже полезные продукты становятся опасными. Диетологи сообщили, что летний рацион должен был лёгким для организма, чтобы исключить риск серьёзных заболеваний ЖКТ.

Специалисты Росконтроля назвали ТОП-10 продуктов, которые нельзя употреблять в жару.

1. Кондитерские изделия (пирожные и тортики). Такие продукты содержат слишком много сахара, из-за чего организм обезвоживается. Быстрые углеводы не насыщают тело энергией, а вызывают резкий всплеск глюкозы в крови, что особенно опасно в летнее время. Врач Андрей Мосов рекомендует заменить сладости свежими фруктами.

2. Кофе. Напитки с кофеином вызывают жажду и обезвоживание. В жару лучше употреблять теплый зелёный чай.

3. Жирная еда, копчености. Организм тратит слишком много энергии на переваривание этих продуктов, из-за чего летом может возникнуть головокружение и слабость.

4. Соус, маринад, майонез. Эти летние «убийцы» могут погубить не желудок, потому что при высоких температурах они очень быстро портятся.

5. Алкоголь. Спиртные напитки сужают сосуды, из-за чего нарушается теплообмен организма.

6. Мороженое. Медики не советуют «налетать» на этот холодный продукт, потому что в составе слишком много сахара, что приводит к обезвоживанию.

7. Чипсы и сухарики. Эти продукты опасны не только летом, однако в жару глутамат натрия наносит особенно сильный вред.

8. Уличный фастфуд. Да здравствует кишечная палочка! Шаурму, гамбургеры и пирожки нужно исключить из своего летнего рациона.

9. Сырые яйца. Сальмонелла быстрее размножается в жару, поэтому употреблять яйца нужно только после термической обработки.

10. Сладкая «газировка». Эти напитки «напичканы» сахаром, из-за чего организм обезвоживается.

Диетологи советуют есть лёгкие продукты, которые насыщают организм энергией и хорошо перевариваются.